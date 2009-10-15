Україна планує заборонити ввезення ГМО-продуктів

Мінагрополітики розробляє постанову про контроль над вмістом генетично модифікованих організмів у продукції тваринництва, що ввозиться в Україну, повідомив голова міністерства Юрій Мельник на прес-конференції за підсумками засідання Кабміну.

"Мова йде про контроль ГМО в продукції тваринництва при її ввезенні, апробації та обігу. Ця постанова доопрацьовується в міністерствах і відомствах, найближчим часом буде винесена на розгляд уряду", - заявив Ю.МЕЛЬНИК.

Як пояснив голова Держкомітету ветеринарної медицини Петро ВЕРБИЦЬКИЙ, в міністерстві йде підготовка відразу декількох постанов.

"На рівні ветмедицини готується дві постанови. Перше - "Про порядок ввезення продукції на базі ГМО та видачі дозволів на ввезення". Друге стосується правил реєстрації та апробації такої продукції. У першу чергу на контролі будуть корми, кормові добавки та ветеринарні препарати", - повідомив Вербицький.

"Генетично модифікованих тварин практично не буває, проблема існує на рівні кормів. Готуються аналогічні постанови щодо насіння" - сказав він.

За словами Ю.МЕЛЬНИКА, в структурі Мінагрополітики вже є кілька сертифікованих лабораторій, які можуть здійснювати контроль над вмістом ГМО в продукції тваринництва.

Учасники ринку офіційно не визнають, що використовують корми та ветпрепарати з вмістом ГМО.

"Серйозною проблеми з ГМО в Україні немає. Ініціатива уряду викликана необхідністю зробити робочим прийнятий ще в 2007 році закон. Ми годуємо птицю українським зерном, використання імпортної продукції незначне", - відзначає голова асоціації "Союз птахівників України" Олександра БАКУМЕНКО.

Втім, за словами директора компанії "Торг-Маркет" (імпортер м`яса та м`ясопродуктів) Наталії ДРЕМБЛЮГИ, багато учасників ринку використовують ГМО-продукти для вирощування тварин та птиці: "Таким чином стимулюється ріст тварин, в результаті чого зменшуються витрати і збільшуються доходи виробників. Крім того, такі корми дешевші за українські".

За словами Н.ДРЕМБЛЮГИ, уряд може зіткнутися з потужним лобі з боку бізнесу, якому вигідно використовувати дешеві корми для вирощування тварин. "Проблема з ГМО в Україні величезна, і якщо, хай навіть на хвилі передвиборної гонки, вдасться прийняти таке рішення, це буде значним кроком", - упевнений експерт.

У травні Кабмін прийняв рішення про обов`язкове маркування продуктів, що містять ГМО, з 1 липня. Продукти без відповідних відміток мають вилучатися з обігу. Граничний рівень вмісту ГМО в харчовій продукції, що не вимагає маркування становить 0,9%.

Однак проблема на цьому не була вичерпана. Нещодавно народний депутат Юрій КАРМАЗІН ("Наша Україна-Народна самооборона") заявив, що на сьогоднішній день в Україні близько 60% кукурудзяних і 70% соєвих насіння є трансгенними.

ТСН