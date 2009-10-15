У Львові проходить виставка-ярмарок “Львівський товаровиробник”

Вперше у Львові з 15 до 21 жовтня у приміщенні Львівського палацу мистецтв (вул. Коперника, 17) проходить виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник». Такий захід у Львові проводять з метою популяризації товарів місцевих виробників. Вхід для відвідувачів безкоштовний.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Львівської міської ради.

За повідомленням, на виставці-ярмарку представлені товари понад 50-ти львівських виробників різних галузей, зокрема легкої, харчової, целюлозно-паперової, хімічної промисловості, виробництва меблів тощо. Продукція на ярмарку розміщена за секторами, кожна галузь представлена окремо.

Основною метою ярмарку є підтримка та популяризація львівського виробника, спонукання мешканців купувати товари місцевих підприємств. Подібні заходи щодо підтримки місцевого товаровиробника проходили і в інших містах України, зокрема Харкові.

«Ми сподіваємось, що участь у ярмарку буде корисною і для львівських товаровиробників, з огляду на важливість промоції продукції, налагодження взаємовигідних ділових контактів, збільшення обсягів продажу на внутрішньому ринку», - зауважила начальник відділу економічного розвитку Львівської міської ради Вікторія ДОВЖИК.

Окрім ярмарки, в рамках «Львівського товаровиробника», відбудуться презентації програм енергозбереження, покази колекцій одягу, виступи колективів художньої самодіяльності.