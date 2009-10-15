До кінця року "Полтавський м`ясокомбінат" відкриє 26 фірмовий магазин у Полтаві.

Про це журналістам повідомив директор КП "Полтавський м`ясокомбінат" Олександр КОНОПЛЯ.

За його словами, свою продукцію КП "Полтавський м`ясокомбінат" реалізує через власну мережу фірмових магазинів. Їх поки двадцять п`ять у Полтавській області, Києві та Харкові.

”У вересні відкрили новий магазин у Полтаві на площі Слави. Плануємо відкрити ще один до кінця року. В асортименті фірмових магазинів - від делікатесної дорогої продукції до сегменту для малозабезпечених. Наші фірмові магазини сімейного типу, тут можна придбати відразу майже всі продукти до столу. Це оптимальне поєднання площі і наповнення товаром", - сказав О.КОНОПЛЯ.