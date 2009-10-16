Мінекономіки пропонує змінити правила роздрібної торгівлі сигаретами

Міністерство економіки України пропонує змінити правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Проект відповідних змін розміщено на сайті міністерства для обговорення.

Згідно з документом, забороняється продаж тютюнових виробів в упаковках, які містять менше 20 сигарет або поштучно (окрім сигар).

Крім того, на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці назва підприємства-виробника або тютюнової компанії, загальна і власна назви, інформація про наявність фільтрувального мундштука, кількість одиниць у пачці, коробці або у сувенірній коробці, відомості про вміст смол і нікотину у димі однієї сигарети, які нанесені на одну з бічних площин пачки, мають займати не менш як 15% цієї площини (у чинній редакції правил – 10%).

Водночас, замість напису «Міністерство охорони здоров`я попереджає: куріння шкодить здоров`ю» на лицьовій і тильній площині пачки мають бути розміщені «основне медичне попередження споживачів тютюнових виробів і додаткове медичне попередження відповідно до чинного законодавства».