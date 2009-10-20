У черкаському аеропорту відкриють прикордонний пункт пропуску

В аеропорту «Черкаси» буде створено контрольний пост для здійснення прикордонного контролю у пункті пропуску через державний кордон для міжнародного повітряного сполучення.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Черкаської обласної ради, таке рішення ухвалила адміністрація Державної прикордонної служби України. Про це в листі повідомив перший заступник голови служби Павло ШИШОЛІН голову Черкаської облради.

Контрольний пост "Черкаси" буде створено у складі ОКПП "Київ" з місцем дислокації у навчальному центрі підготовки молодших фахівців Держприкордонслужби "Оршанець" (Черкаська область).

Начальнику ОКПП "Київ" передали розпорядження про комплектування підрозділу і проведення комплексу організаційних заходів, необхідних для здійснення пропуску через державний кордон осіб, повітряних суден і вантажів у КП "Аеропорт Черкаси".

Прес-служба нагадує, що в 2008 році рішенням Кабінету Міністрів України черкаському аеропорту було надано статус міжнародного. Завдяки цьому статусу, аеропорт зможе приймати вантажні і пасажирські літаки міжнародних рейсів. У 2007 році Міністерство транспорту і зв`язку провело сертифікацію аеропорту, визнавши його таким, що відповідає усім вимогам законодавства про цивільну авіацію і придатним для експлуатації і приймання літаків. Сертифікат дійсний до березня 2010 року.

Як повідомив кореспондента УНІАН генеральний директор КП "Аеропорт Черкаси" Володимир СТОРЧЕУС, аеропорт фактично готовий до здійснення міжнародних рейсів, всі необхідні узгодження вже отримали, не вистачало лише прикордонного контрольного поста. За його словами, говорити про наповнення пасажиропотоку ще рано, першими будуть чартерні пасажирські рейси. Але завдяки новим можливостям черкаський аеропорт зможе розвантажити вантажопотік міжнародного аеропорту "Бориспіль". Поки черкаський аеропорт забезпечує польоти лише по Україні.