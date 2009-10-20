У Києві 95% закладів харчування працювало з порушеннями

З початку року Головне управління захисту прав споживачів КМДА перевірило 335 закладів громадського харчування, недоліки виявили у 95%.

“Це сенсаційна цифра. Та хочу зауважити, що заклади швидкого харчування становлять лише 20 % порушників, решта - ресторани вищого рівня”, - говорить начальник управління Сергій КИЯНИЧЕНКО. За його словами, що дорожчий ресторан і вигадливіше меню, то довше страва чекає на свого споживача, тому ймовірність отруєння більша. Невикористані вчасно продукти ресторани подають під виглядом дешевих бізнес-ланчів, якість яких під великим сумнівом.

В управлінні також повідомили, що за дев’ять місяців 2009 до них надійшло вже більше сотні скарг на заклади громадського харчування.

Минулої п’ятниці інспектори управління завітали з черговою перевіркою до закладу популярної у Києві мережі швидкого харчування. Перевіряльники замовили солянку, котлету, сік. Коли потім усе це зважили, виявили, що порції на 10-15 грамів легші, ніж належить.Обважуючи кожного клієнта на таку, здавалося б, дещицю, заклад може економити тисячі гривень. Крім того, ресторан пригощав відвідувачів несвіжими солодощами.

“У півсотні тістечок уже закінчився термін споживання. Замість того, щоб утилізувати їх, повернути виробникові чи постачальнику, як це визначено законом, товар викладають на вітрині та продають до останнього”, - каже інспектор ГУ Катерина БАЛБЕКІНА.

“За день ми обслуговуємо більше, як мільйон відвідувачів. Звісно, всім не догодиш. Але я запевняю, що вся їжа у нас якісна та свіжа. Те, що перевіряючи вишукують, що б ще зважити та скільки грамів бракує, я сприймаю як акцію спланованого чорного піару”, - каже представник ресторану Сергій РЕШЕТНЯК.

“Хрещатик”