Понад 70% громадян України незадоволені якістю компослуг

В Україні 70,2% громадян незадоволені якістю наданих житлово-комунальних послуг (ЖКП).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції науковий керівник Центру соціальних технологій «Соціополіс» Сергій ЛИТВИНОВ, представляючи результати соціологічного дослідження «Стан міського житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування очима громадян».

За його словами, тільки кожен четвертий респондент вважає якість ЖКП задовільною і 5% – хорошою.

Як зазначив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА, українці виділяють три проблеми в житлово-комунальній галузі: незадовільна якість послуг, невідповідність тарифів якості послуг, що надаються, й незадовільний стан під`їздів і прибудинкових територій.

На його думку, мери міст, які мають намір йти на перевибори, повинні звернути увагу на складову житлово-комунального господарства (ЖКГ) у своїх передвиборних програмах, оскільки респонденти схильні звинувачувати в критичному стані ЖКГ як центральну (понад 50%), так і місцеву владу (23%). Водночас, найбільш розчаровані в місцевій владі жителі столиці, 30% яких вважають, що влада нічого не робить для покращення ситуації в галузі.

Згідно з дослідженням, 46,9% опитаних вважають, що винні в провалі реформи ЖКГ ті чи інші суб`єкти центральної влади: президент України Віктор ЮЩЕНКО (13,3%), прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО (9,7%), міністр із питань ЖКГ Олексій КУЧЕРЕНКО (10%), Верховна Рада (10,8%), колишнє керівництво урядів (3,1%), працівники ЖЕКів (20,9%).

Ідею реформування житлово-комунального господарства підтримує 78,3% респондентів.

Дослідження «Стан міського житлово-комунального господарства в Україні та перспективи його реформування очима громадян» проводили з 29 вересня по 11 жовтня ц.р. Центром соціальних технологій «Соціополіс» за замовленням Агентства моделювання ситуацій. У ньому взяли участь 2,4 тис. власників квартир із центрального, північного, західного, східного регіонів країни та Києва. Погрішність дослідження становить 2,2%.