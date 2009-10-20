ВР не підтримала пропозицію щодо регулювання цін на споживчі товари

Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про державне регулювання цін на споживчі товари, які мають суттєве соціальне значення для населення».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 211 (при необхідних 226 – УНІАН) із 425 народних депутатів України, зареєстрованих у залі.

Даним проектом постанови передбачалося, що уряд має невідкладно затвердити перелік таких споживчих товарів, на які мають бути встановлені державні фіксовані ціни. Автори пропонували забезпечити постійний моніторинг цін на споживчі товари, що мають суттєве соціальне значення для населення, а також оперативний аналіз цінової ситуації на споживчому ринку та внесення відповідних змін до переліку товарів.