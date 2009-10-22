У Чернігівській області затримали 20 тонн спирту

Співробітники Управління СБУ в Чернігівській області спільно з працівниками податкової міліції припинили спробу протиправного транспортування підакцизної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ, група жителів Чернігова була затримана під час розвантаження однієї з машин, у якій незаконно перевозили спиртовий розчин загальною масою близько 20 тонн. Вантаж транспортували без відповідних дозвільних документів у спеціально обладнаних прихованих місткостях. Крім вантажівки з напівпричепом, зловмисники використовували автомобіль “Газель” та два мікроавтобуси, якими здійснювали доставку продукції до місць збуту. У салоні автомобіля, що належав одному із затриманих, виявили незареєстрований пістолет травматичної дії та холодну зброю, а також понад 85 тис. грн. готівки.

За матеріалами, наданими Управлінням СБУ, податковими органами порушено кримінальну справу за ст.204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Триває слідство.