У Києві заборгованість з виплати зарплати зросла майже вдвічі

У Києві заборгованість з виплати заробітної плати з початку 2009 року зросла майже вдвічі і на 1 жовтня склала 181,7 млн. грн. ( на 1 січня цього року – 97, 4 млн. грн.).

Такі дані опубліковані на офіційному сайті Державного комітету статистики України.

За вересень заборгованість з виплати зарплати в Києві трохи скоротилася – на 3 млн. грн. (на 1 вересня вона складала 184,3 млн. грн.). Водночас, Київ вже третій місяць підряд залишається на другому місці за рівнем заборгованості по зарплаті серед регіонів України (раніше в першу трійку боржників входили найбільші промислові області, тоді як в столиці традиційно фіксували низький рівень заборгованості - УНІАН).

Як завжди, перше місце займає Донецька область, де на 1 жовтня заборгованість склала 315 млн. 232 тис. грн. (на 1 січня – 263,6 млн. грн., на 1 вересня – 319,9 млн. грн.). Другий - Київ.

У групу регіонів, в яких заборгованість перевищує 100 млн. грн., входять також Луганська область, де на 1 жовтня заборгованість склала 170 млн. 494 тис. грн. (на 1 січня – 92,5 млн. грн., на 1 вересня – 126,9 млн. грн.) і Харківська – на 1 жовтня заборгованість склала 147 млн. 818 тис. грн. (на 1 січня – 111,7 млн. грн., на 1 вересня – 124,9 млн. грн.).

Всього в Україні заборгованість з виплати заробітної плати на 1 жовтня склала 1 млрд. 679 млн. 188 тис. грн. (на 1 січня – 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 вересня – 1 млрд. 619,9 млн. грн.).