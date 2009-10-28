В Україні середня заробітна плата збільшилася на 45 грн.

У вересні 2009 року середня заробітна плата по Україні збільшилася на 45 грн., у порівнянні з серпнем, і на 1 жовтня склала 1964 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, в Києві середня заробітна плата у вересні, в порівнянні з серпнем, збільшилася на 124 грн. – до 3250 грн., у Київській обл. – на 30 грн. – до 2039 грн., у Донецькій обл. - на 57 грн. - до 2193 грн., у Дніпропетровській обл. – на 24 грн. – до 2027 грн.

За попередніми даними Держкомстату, в січні-вересні 2009 р. в середньому по Україні штатним працівникам була нарахована заробітна плата в сумі 1861 грн., зокрема у Києві - 3101 грн., у Київській обл. - 1941 грн., у Донецькій обл. - 2060 грн., у Дніпропетровській - 1914 грн.