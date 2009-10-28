Мінфін наполягає на виплаті стипендій тільки відмінникам та пільговикам
«Студентський захист»
Міністерство фінансів України наполягає та тому, що студентську стипендію повинні отримувати тільки відмінники або пільгові категорії студентів („чорнобильці”, інваліди, студентські сім’ї з дітьми тощо).
Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ, посилаючись на лист МОН України №1/12-4285 від 19 жовтня на адресу Міністерства фінансів України, текст якого має в розпорядженні УНІАН.
Як сказано у листі, Міністерство освіти і науки України не підтримує пропозиції щодо призначення стипендії тільки за особливі досягнення у навчанні або тільки з урахуванням матеріального стану.
„Подібні ініціативи і раніше ініціювалися Міністерством фінансів України, але були „заблоковані” студентськими громадськими організаціями”, - підкреслив А.ЧЕРНИХ.
„Студентський захист” вимагає від уряду офіційної позиції щодо ініціатив Міністерства фінансів України зі скорочення категорій стипендіатів і заявляє, що буде й надалі "всіма законними засобами боротися з подібними ініціативами”.