Мінфін наполягає на виплаті стипендій тільки відмінникам та пільговикам

Міністерство фінансів України наполягає та тому, що студентську стипендію повинні отримувати тільки відмінники або пільгові категорії студентів („чорнобильці”, інваліди, студентські сім’ї з дітьми тощо).

Про це кореспонденту УНІАН повідомив координатор громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ, посилаючись на лист МОН України №1/12-4285 від 19 жовтня на адресу Міністерства фінансів України, текст якого має в розпорядженні УНІАН.

Як сказано у листі, Міністерство освіти і науки України не підтримує пропозиції щодо призначення стипендії тільки за особливі досягнення у навчанні або тільки з урахуванням матеріального стану.

„Подібні ініціативи і раніше ініціювалися Міністерством фінансів України, але були „заблоковані” студентськими громадськими організаціями”, - підкреслив А.ЧЕРНИХ.

„Студентський захист” вимагає від уряду офіційної позиції щодо ініціатив Міністерства фінансів України зі скорочення категорій стипендіатів і заявляє, що буде й надалі "всіма законними засобами боротися з подібними ініціативами”.