Тарифи на опалення та гарячу воду в Києві знизили з 1 жовтня

Тарифи на оплату послуг з опалення та постачання гарячої води в Києві знижено з 1 жовтня, а не як повідомлялось раніше з 1 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні сесії Київської міської ради запрошений для доповіді з тарифного питання перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Він повідомив, що розпорядженням №1192 від 15 жовтня «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення» затверджено розмір плати за опалення 1,6 грн. за один м кв. площі, вартість гарячої води при наявності засобів обліку 8,80 грн. за один кубометр, без наявності лічильника 30,8 грн. на одну особу. Таким чином, за його словами, якщо за житлово-комунальні послуги власник трикімнатної квартири з 1 серпня сплачував 580,62 грн., то з 1 жовтня йому нарахують 495,57 грн. Тобто економія становить приблизно 90 грн. на місяць для такої квартири.

Він також повідомив, що бюджету Києва таке зниження тарифів обійдеться до кінця опалювального сезону в суму, що становить приблизно 32 млн. грн.

У новому розпорядженні мерії не йдеться про тарифи на водовідведення.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд домовився з мерією Києва про впровадження з 1 листопада старих тарифів на тепло і гарячу воду.

Того ж дня Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що підписав розпорядження про зниження з 1 листопада тарифів на житлово-комунальні послуги практично до рівня тарифів, що діяли станом на 1 червня цього року.

Ще через кілька днів мер Києва заявив, що «згідно з угодою, яку я уклав з «Нафтогазом України» і «Київенерго», тарифи в Києві полегшені діятимуть до 10 травня”. “Цей документ має силу договору. І ніхто його в односторонньому порядку розірвати не може. Нові тарифи починають діяти в Києві з 1 листопада, і це чітко зазначено у всіх документах», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Згідно з проектом розпорядження “Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення”, текст якого оприлюднено на офіційному сайті КМДА, з 1 січня 2010 року пропонується ввести в дію тарифи: на централізоване опалення для населення (при відсутності будинкових та квартирних засобів обліку теплової енергії) - 1,60 грн. за 1 кв.м опалюваної площі в місяць (зараз 2,26 грн.); на постачання гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води - 8,80 грн. за 1 куб. м та при відсутності засобів обліку - 30,80 грн. на 1 особу в місяць.

У проекті розпорядження “Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення” передбачено, що з 1 січня 2010 року послуга за водовідведення гарячої води при наявності квартирного або будинкового засобу обліку гарячої води становитиме 1,25 грн. за 1 куб. м, без засобу обліку - 4,38 грн. за 1 особу.

Тариф на холодну воду і водовідведення з 1 січня передбачено залишити на існуючому рівні, тобто 15,78 грн. на 1 особу без наявності засобів обліку та 2,87 грн. – з засобом обліку.