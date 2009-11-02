У Вінницькій області молоко подешевшало на 15,6%

Сільгосппідприємства Вінницької області в січні-вересні 2009 року збільшили реалізацію молока і молочних продуктів на 15,3%, або 12,1 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 91,1 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, за звітний період ціна молока і молочних продуктів, які реалізують сільгосппідприємства області, знизилася на 15,6%, або 0,340 тис. грн., в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 1,838 тис. грн. за 1 тонну.

Як повідомляв УНІАН, у січні-серпні 2009 року реалізація молока і молочних продуктів сільгосппідприємствами Вінницької області збільшилася на 16,5%, або 11,5 тис. тонн, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року – до 81,6 тис. тонн.