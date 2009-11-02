Молочна сировина подорожчала на 50%

Тваринники різко підняли ціни на молоко. Протягом місяця якісна сировина подорожчала як мінімум на 50%.

Про це повідомляє експерт ДП «Держзовнішінформ» в огляді «Товарний монітор. Кон`юнктура» №40.

За повідомленням, поточні ціни на сире молоко складають 2,3–2,5 грн/л, тоді як влітку були на рівні 1,3–1,8 грн/л. Виробники вважають, що найближчим часом ціни можуть збільшитись ще на 20%. Зростання цін на сире молоко пояснюють як сезонністю, так і скороченням поголів`я молочної худоби в країні.

Згідно з даними Міністерства агропромислової політики, на сьогоднішній день у вітчизняних господарствах нараховується близько 2,8 млн. корів, тоді як минулого року їх було більше 3 млн. Рекордними темпами позбавляються від тварин селяни. У Київській області за рік поголів`я в селянських господарствах скоротилося на 12%, в Харківській – на 9%, Сумській – на 8,3%, Кіровоградській – на 7%.

Переробники поки не наважуються адекватно підвищувати вартість готової продукції, щоб не втратити покупців, що залишилися. Багато виробників намагаються знайти вихід із даної ситуації завдяки зміні рецептури своїх продуктів.

Експерт зазначає, що молочні підприємства для зниження собівартості продукції активно використовують дешеві рослинні жири (соєве молоко, пальмовий жир та ін.). У сироварів, наприклад, з`явився новий товар, який вони іменують сирним продуктом, – це сир із вмістом рослинних жирів. Ціни на нього на 6–8 грн/кг нижчі, ніж на найдешевший сир. Окремі заводи також фасують білоруське масло під власними торговими марками, оскільки українське вершкове масло набагато дорожче за білоруський продукт.