У Черкасах лимони продають по 50 гривень за кілограм

У магазинах Черкас спостерігається дефіцит продуктів, які лікарі рекомендують вживати для профілактики ГРВІ та грипу: лимонів, часнику, цибулі.

За кілька днів в одному з супермаркетів Черкас покупці скупили всі запаси лимонів, розповіла кореспонденту УНІАН завідуюча супермаркетом. Схожа ситуація спостерігалася і в інших магазинах міста.

Вартість лимонів у торгових мережах та на ринках області досягла 50 грн. за кілограм. Голова Черкаської облдержадміністрації Олександр ЧЕРЕВКО пообіцяв боротися з проявами подібної спекуляції.

Голова Черкаського обласного відділення АМКУ Володимир СОКОЛОВСЬКИЙ розповів кореспонденту УНІАН, що вже сьогодні розпочнуть перевірки торгових мереж для встановлення обґрунтованих цін на продукти. Адже ще тиждень тому вартість лимонів становила 12 грн. за кілограм. У випадку виявлення необґрунтованих цін на магазини накладуть штрафи, а ціну повернуть до нормального рівня.