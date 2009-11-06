На Київщині 63,2% перевіреної рибної продукції не відповідає вимогам

Протягом 9 місяців цього року інспектори державного нагляду ДП «Київоблстандартметрологія» перевірили під час виробництва рибну продукцію загальною вартістю 85 тис. 602 грн. Через невідповідність вимогам нормативної документації (НД) забракували продукції на суму 54 тис. 125 грн. (63,2 % перевіреної).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що загалом перевірили 15 рибопереробних підприємств Київщини. На кожному з них були виявлені порушення Закону України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» у частині вимог щодо якості рибної продукції. На більшості переробних підприємств відсутні виробничі лабораторії, наявність яких передбачена ст. 7 зазначеного закону для ефективного контролю технологічного процесу та недопущення випуску неякісної продукції. Як наслідок - продукція багатьох перевірених рибопереробних підприємств не відповідала вимогам НД за органолептичними, фізико-хімічними, а інколи й мікробіологічними показниками.

Близько 90 % виявлених порушень стосувалась фізико-хімічних показників (занижений чи завищений вміст вологи або солі) та невідповідності маркування готової продукції (не зазначався ґатунок продукції, харчова та енергетична цінність, вид обробки тощо). Решта порушень – невідповідність рибної продукції за органолептичними та мікробіологічними показниками, а також – неправильні умов зберігання та транспортування.

Порушників оштрафували на суму 13 тис. 063 грн., заборонили реалізувати 3 види рибної продукції. До адміністративної відповідальності притягнули 10 посадових осіб.