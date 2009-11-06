У нас нема проблем із забезпеченням населення часником і цибулею

Міністерство аграрної політики України не бачить проблем із забезпеченням населення часником і цибулею.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам перший заступник міністра аграрної політики України Юрій ЛУЗАН.

«Я не бачу жодних проблем із забезпечення населення часником», - сказав він.

Ю.ЛУЗАН повідомив, що в цьому році Україна виробила 140 тисяч тонн часнику за потреби внутрішнього ринку 50 тис. тонн. Він спростував інформацію про те, що Україна ввозить часник з Китаю, відзначивши, що Україна, навпаки, експортує часник до Китаю і в цьому році планує експортувати 20 тисяч тонн.

Причиною високої вартості часнику Ю.ЛУЗАН назвав зростаючий на нього попит у зв`язку з грипом. «Я думаю, це основна причина зростання ціни», - відзначив він.

Ю.ЛУЗАН додав, що з цибулею також немає проблем на ринку.

Як повідомляв УНІАН, у низці регіонів ціни на часник перевищили 50 грн. за кг.