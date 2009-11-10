У Чернівцях підприємці вимагають відкрити «Калинівський ринок»

Приблизно з 8.00 ранку 10 листопада понад тисячу підприємців «Калинівського ринку» повністю перекрили рух транспорту на вул.Калинівській у Чернівцях. Вони вимагають від влади негайного відновлення роботи базару, який, у зв’язку із епідемією грипу, закритий на карантин з 1 листопада цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, підприємців не влаштувало вчорашнє рішення міської протиепідемічної комісії щодо продовження карантину на речових ринках області (в т.ч. «Калинівського») мінімум до 13 листопада.

Підприємці висловлюють обурення тим, що в інших містах України, де також оголошено карантин, «речові ринки працюють», на відміну від Чернівців, де, на їхню думку, «великі супер- та гіпермаркети за хабар купили можливість торгувати в період епідемії, і за рахунок закриття «Калинівського базару», мати в цей час надприбутки».

За даними УНІАН, з учасниками акції протесту мають зустрітися голова Чернівецької міської протиепідемічної комісії Інна ОНАЦЬКА та заступник керівника міськСЕС Ірина ВОСТРІКОВА. Не виключено, що якщо ці перемовини нічим не завершаться, підприємці вирушать на пікет міської Ратуші, або обласної державної адміністрації. Протест підтримують активісти обласної організації ВО «Свобода», однак жодних політичних гасел, як і будь-яких інших у підприємців поки не висувають.

Як повідомляв УНІАН, вчора спільним рішенням міської надзвичайної протиепідемічної комісії і штабу з протидії епідемії грипу до 13 листопада включно продовжено заборону на роботу непродовольчих ринків у Чернівцях, в т.ч. і МТК «Калинівський ринок».

Водночас 9 листопада І.ВОСТРІКОВА заявила, що Чернівці перебувають у розпалі епідемситуації, тому «Калинівський ринок» відкривати ще зарано. За її словами, відкриття промислових рядів МТК "Калиновський ринок" та інших промислових ринків, де спостерігається велике скупчення народу обласного центру, районів та сусідніх областей (Тернопільська, Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська області) ще завчасне. Протиепідемічні заходи, які можна впровадити в магазинах та супермаркетах, неможливо застосовувати на ринках.