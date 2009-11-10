У підземних переходах Києва можуть припинити торгівлю сигаретами

Столична прокуратура вимагає припинити торгівлю тютюновими виробами в підземних переходах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Києва.

З цією метою, прокуратура столиці внесла протести на низку ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, що були видані компаніям і приватним підприємцям із порушенням вимог чинного законодавства. В прокуратурі нагадали, що рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року заборонено роздрібну торгівлю сигаретами та алкогольними напоями у павільйонах та кіосках, розташованих у підземних переходах та на станціях метрополітену. Всі підприємці, в роботі яких прокуратура виявила порушення, торгували саме в підземних переходах.

Документи прокурорського реагування з вимогою анулювати ліцензії надіслано до регіонального управління Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.

Крім того прокуратура Києва зобов’язала Департамент власними силами перевірити, як у столиці додержано вимог зазначеного рішення Київради, та у випадку виявлення інших порушень скасувати ліцензії підприємств, що їх припустилися.