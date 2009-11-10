На Херсонщині кількість безробітних скоротилася на 60%

У Херсонській області кількість зареєстрованих безробітних загалом на 1 листопада, порівняно з даними на 1 січня, скоротилася на 58,8% і склала 8,7 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні статистики в області, також кількість безробітних на 1 листопада цього року скоротилася на 37,1% до даних на аналогічну дату минулого року.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на 1 листопада 2009 р. склав 1,3% населення працездатного віку і був меншим на 1,8%, порівняно з показниками на 1 січня 2009 р. і на 0,7% - порівняно з показниками на 1 листопада 2008 р.