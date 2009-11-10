12% кисломолочних продуктів не відповідають вимогам

Протягом третього кварталу 2009 року фахівці служби державного нагляду Держспоживстандарту України перевірили 97,85 тонн кисломолочних продуктів (молоко, вершки, сухе молоко, сир сичужний та кисломолочний, продукти кисломолочні, казеїн) та морозива загальною вартістю 1 млн. 184 тис. 780 грн. У результаті перевірок встановили невідповідність вимогам нормативної документації (НД) 11,379 тонн продукції (на суму 130,062 тис. грн.), що становить 11,6 % перевірених кисломолочних продуктів та морозива.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

За повідомленням, порушення виявили на 47 із 77 перевірених підприємств. Найбільш поширеними були: порушення за фізико-хімічними, мікробіологічними, органолептичними показниками та порушення правил маркування.

За результатами державного нагляду на 13 підприємствах заборонили реалізацію 29 партій продукції, на 13 підприємствах заборонили реалізацію всієї продукції 19 видів. За реалізацію неякісної продукції видали 44 постанови про накладання штрафів на загальну суму 84 тис. 091 грн.