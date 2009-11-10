Maclaren відкликає мільйон колясок

Один з найбільших виробників дитячих колясок, компанія Maclaren, оголосила про відклик мільйона одиниць своєї продукції у США. Ці коляски небезпечно складати та розкладати. Внаслідок потрапляння пальців дітей до шарнірів постраждали вже 15 малюків, 12 з них довелося ампутувати кінчики пальців.

За інформацією комісії США з безпеки споживчих товарів, "травматичними" є всі коляски, вироблені з 1999 по 2009 рік. Серед них - моделі Volo, Triumph, Quest Sport, Quest Mod, Techno XT, TECHNOXLR, Twin Triumph, Twin Techno і Easy Traveller.

"Головне, що зараз можуть зробити батьки – це придбати ремонтний комплект для колясок, який усуне проблему", - зазначили у комісії.

На своєму сайті Maclaren USA заявила, що безпека дітей – її головне завдання, і закликала батьків негайно зв`язатися з компанією, аби отримати безкоштовний ремонтний комплект.

Компанія Maclaren - британський виробник товарів для дітей, зокрема колясок, люльок, іграшок, яка має свої підрозділи у різних країнах (зокрема, Maclaren USA).

Коляски цієї фірми популярні серед молодих батьків, вони коштують від 100 до 360 доларів і продаються в багатьох магазинах дитячих товарів.

ТСН