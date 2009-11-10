Китайський ВНЗ забороняє студентам обійматися

Студенти Нанкінського університету лісівництва на сході Китаю незадоволені тим, що їм не дозволять обійматися.

Адміністрація університету організувала на території навчального закладу патрулі, які стежать за тим, щоб закохані пари не виставляли свою ніжність напоказ.

Відмітивши молодих людей, які обнімаються, цілуються або навіть сидять дуже близько один до одного, групи студентів-добровольців роблять їм попередження.

За самими добровольцями стежать викладачі, які можуть покарати тих, хто закриває очі на подібні порушення пристойності.

Керівництво закладу впевнене, що патрулі допомагають створити здоровішу атмосферу в університеті.

ВВС