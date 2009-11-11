Президент упевнений, що КС визнає закон про соцстандарти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Конституційний Суд визнає конституційним закон про підвищення соціальних стандартів.

Про це він сказав в ефірі Херсонської обласної телерадіокомпанії "Скіфія".

Президент нагадав, що підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення соцстандартів, й відповідно до цього закону уряд має збільшити розмір прожиткового мінімуму. Однак замість цього прибічники прем`єра звернулися з поданням до КС.

"Вона програє, як програла до цього, тому що ця позиція незаконна. Мінімум має бути переглянутий", - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що уряд, який не підтримує підвищення прожиткового мінімуму, є злочинним.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».

Верховна Рада України ухвалила цей закон 20 жовтня. Закон встановлює прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

5 листопада в КС надійшло подання 50 депутатів щодо конституційності закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

6 листопада Верховна Рада затвердила поправки до державного бюджету на 2009 рік, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада.