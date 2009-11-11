Президент упевнений, що КС визнає закон про соцстандарти
“Мінімум має бути переглянутий”
Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що Конституційний Суд визнає конституційним закон про підвищення соціальних стандартів.
Про це він сказав в ефірі Херсонської обласної телерадіокомпанії "Скіфія".
Президент нагадав, що підписав ухвалений Верховною Радою закон про підвищення соцстандартів, й відповідно до цього закону уряд має збільшити розмір прожиткового мінімуму. Однак замість цього прибічники прем`єра звернулися з поданням до КС.
"Вона програє, як програла до цього, тому що ця позиція незаконна. Мінімум має бути переглянутий", - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що уряд, який не підтримує підвищення прожиткового мінімуму, є злочинним.
Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати».
Верховна Рада України ухвалила цей закон 20 жовтня. Закон встановлює прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн. Крім того, законом встановлено мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.
5 листопада в КС надійшло подання 50 депутатів щодо конституційності закону про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
6 листопада Верховна Рада затвердила поправки до державного бюджету на 2009 рік, якими встановлюються механізми фінансування підвищення соціальних стандартів з 1 листопада.