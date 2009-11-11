Італійців хочуть пересадити в міський транспорт

Власне авто – це добре, але громадянин, який користується міським транспортом – набагато краще. Такої думки дійшла італійська Асоціація з захисту довкілля та прав споживачів.

Фахівці проаналізували завантаженість вулиць трьох італійських міст-мільойнників – Рима, Неаполя та Мілана. І зробили висновок: середній житель цих міст майже 11 днів на рік проводить у заторах.

Найгірше жителям італійської столиці, зазначає Асоціація з захисту довкілля та прав споживачів Codacons. Середній римлянин проводить понад 260 годин на рік, безпомічно чекаючи за кермом, поки зникне чергова пробка. Ненабагато краще почуваються жителі столиці моди та бізнесу: завжди заклопотані міланці змушені „присвячувати” стоянню у пробках 240 годин на рік.

“Йдеться про дні життя, буквально викинуті в повітря, - наголошує президент Codacons Карло Рієнці. - Це просто нестерпно, що, скажімо, в Римі, щоб проїхати місто з півдня на північ у години пік доводиться витрачати більше двох годин! За цей час можна доїхати до одного з сусідніх регіонів!”

Фахівці звертають увагу й на екологічну та економіну шкоду. Згідно з дослідженням автомобільного клубу Італії, кожен римлянин втрачає 650 євро на рік через затори, а загальні втрати італійців сягають 40 мільярдів євро.

Вихід із ситуації Codacons бачить у заохочуванні італійців користуватися старим добрим міським транспортом. Для цього, зазначають представники Асоціації, слід збільшити його потужність, пунктуальність та частоту курсування, а також суворіше штрафувати тих, хто паркується в другий ряд.

“Німецька хвиля”