Багатоквартирні негазифіковані будинки забезпечать централізованим опаленням

Кабінет Міністрів України доручив Раді міністрів Криму, обласним і міським адміністраціям Києва і Севастополя забезпечити до 1 жовтня 2010 року виконання необхідних заходів щодо будівництва (реконструкції, модернізації) систем централізованого опалення в багатоквартирних будинках населених пунктів, негазифікованих природним газом, і тих, у яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну №1324-р від 29 жовтня ц.р., опублікованому на урядовому порталі.

Також уряд рекомендує Національній комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ) на період завершення виконання вищезгаданих заходів затвердити для населення, що проживає в багатоквартирних будинках населених пунктів, які не газифіковані природним газом, і тих, у яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, тариф на електроенергію на рівні, встановленому для населення, що проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками.