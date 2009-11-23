Логотипи McDonald's в Німеччині позеленіють

Компанія McDonald`s, найбільша мережа ресторанів швидкого харчування в світі, оголосила про часткову зміну свого логотипу в Німеччині: якщо раніше він був виконаний в жовто-червоних тонах, то тепер буде жовто-зеленим. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У компанії сприймають зміну забарвлення логотипу як частину загальної компанії зі зміни іміджу McDonald`s. Зелений колір в логотипі повинен символізувати зусилля компанії з боротьби за екологічно чисте виробництво.

Спочатку "позеленіють" нові ресторани. Крім того, зміна логотипу торкнеться і одного з "флагманських" McDonald`s в аеропорту Мюнхена.

Американська мережа розглядає Німеччину як один з основних ринків на території Західної Європи. У 2009 році McDonald`s планує відкрити в цій країні 42 нових ресторани та сподівається на збільшення виручки, незважаючи на фінансову кризу. Крім того, в 2010 році McDonald`s відкриє в Німеччині перше самостійне McCafe - зараз кав`ярні інтегровані в ресторани швидкого харчування.

Варто відзначити, що будь-яка зміна логотипу McDonald`s викликає особливу увагу на ринку: бренд McDonald`s вважається одним з найдорожчих у світі. За даними агентства Interbrand, він коштує більше 32 мільярдів доларів.

Lenta.ru