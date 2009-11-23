У Вінниці відкрили льодовий комплекс "Льодова арена".

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття комплексу відбулось 21 листопада.

Комплекс розмітився у ТРЦ «Мегамол» з площею льодового поля - 1800 кв. м. Він має 600 глядацьких місць, які наразі ще облаштовують.

Спортивно-розважальний льодовий комплекс працюватиме щоденно з 11 до 24 годин, вартість квитків від 15 до 20 грн., для студентів та дітей – 10 грн.

Крім того, 21 та 22 листопада на честь відкриття комплексу організовано безкоштовне катання на ковзанах для усіх охочих.

"Льодова арена" є складовою Торгівельно-розважального комплексу «Мегамол», де вже відкрили боулінг, більярд, мультимедійний тир, лаунж-кафе.

Також у планах, відкриття дитячого центру площею 2,5 тис. кв. м та кінотеатру на 5 кінозалів.

Будівництво веде компанія "Трейдленд". Загальний обсяг інвестицій у будівництво ТРЦ становить 70 млн. дол.

У Вінниці це вже третій льодовий каток, два попередніх ввели в експлуатацію у квітні минулого року.