На Кіровоградщині випуск продуктів харчування збільшився на 2,4%

У січні-жовтні 2009 року виробництво продуктів харчування в Кіровоградській області, у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, збільшилося на 2,4%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

З початку року найбільше наростили об`єми виробництва підприємства, що виготовляють соняшникову олію і тваринні жири (на 41,8%), напої (на 34,2%).

Водночас, падіння об`ємів зафіксоване у виробництві молочних продуктів і морозива (на 42,2%), м`яса і м`ясних продуктів (на 23,6%).

У січні-жовтні 2009 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, збільшився випуск горілки, інших спиртних напоїв на 71,2%, соняшникової олії нерафінованої - на 39%, круп - на 26,9%, кондитерських виробів, включаючи білий шоколад без змісту какао, - на 17,8%.

Скоротився випуск хлібобулочних виробів на 8,4%, ковбасних виробів - на 16,5%, здобних виробів - на 21,1%, борошна - на 33,2%, жирних сирів - на 55,1%.

За 10 місяців падіння виробництва зафіксоване в машинобудуванні - на 61,4%, виготовленні неметалічної мінеральної продукції - на 43,1%, в металургії і виробництві готових металевих виробів - на 39,5%.