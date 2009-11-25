Вперше в Україні у телерекламі застерегають щодо споживання пива

У рамках масштабної соціальної програми компанія «Оболонь» почала розміщувати у рекламі пива застереження щодо відповідального вживання пива. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Повідомляють, що вперше логотип «Споживай відповідально!» інтегровано у відеоряд рекламного ролика «Оболонь Живе – очищення холодом», який вийшов на екрани на початку листопада. Повідомлення про необхідність відповідального споживання з’являється у лівому нижньому кутку екрана під час показу сцен вживання пива героями ролика. Ідентичну позначку глядачі побачать і у новому рекламному відео ТМ «Десант», який вийшов в ефір українських каналів наприкінці місяця.

Розміщений у рекламі знак відповідає тому, яким «Оболонь» з вересня стала маркувати етикетки всіх пивних торгових марок. Поряд із логотипом на пляшках міститься текст: «Не рекомендується вживати особам до 18 років, вагітним жінкам, водіям. Добова норма споживання: чоловіки – 0,5-0,7 л, жінки - 0,3-0,5 л».

Зазначають, що добровільна ініціатива «Оболоні» щодо розміщення позначки про необхідність відповідального споживання у рекламі є одним із послідовних кроків реалізації програми розвитку культури споживання пива в Україні. Етикетки продукції і реклама на телебаченні є найбільш масовими інструментами інформування споживачів. Крім того, логотипом «Споживай відповідально!» будуть маркуватися POS-матеріали та сувенірна продукція. Поширення інформації серед споживачів здійснюватиметься також за допомогою спеціалізованого веб-сайту та пізнавальних брошур.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.