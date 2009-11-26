У Дніпропетровську ліквідували підпільний горілчаний завод

Співробітники управління податкової міліції ДПА у Дніпропетровській області припинили діяльність підпільного заводу з виробництва горілки, розташованого на території складських приміщень під Дніпропетровськом.

Про це УНІАН повідомив прес-офіцер управління Олександр ГРОМАДСЬКИЙ.

За його словами, під час проведення обшуку в цехах підпільного заводу виявили 10 тис. півлітрових пляшок готової горілки, майже 70 тис. порожніх пляшок, 15 тонн купажу і 3 тонни спирту.

Крім того, у великій кількості знайшли марки акцизного збору старого і нового зразків, ящики з металевими кришками-закрутками, картонні лотки, етикетки, клей, пакувальну плівку тощо.

Горілку виготовляли без відповідної ліценції, в антисанітарних умовах. Очолював підпільне виробництво фіктивний директор, який не займався його фінансовою діяльністю.

Управління податкової міліції за фактом незаконного виробництва підакцизних товарів порушило кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Встановлюють коло осіб, причетних до злочину. Провели демонтаж виробничої лінії, що забезпечувала масове виготовлення горілки.