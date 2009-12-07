АМК оштрафував компанію, що підвищувала ціни на лимони
Під час епідемії грипу
Антимонопольний комітет України оштрафував компанію «Геракл» на 100 тис. грн. за антиконкурентні дії на гуртовому ринку торгівлі цитрусовими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні журналістам у Києві.
За його словами, компанія поставляла гуртові партії лимонів, і в період епідемії грипу необґрунтовано збільшила ціни на дану продукцію.
«У п`ятницю, 4 грудня, Антимонопольний комітет оштрафував компанію «Геракл» на 100 тис. грн. і покарав її за збільшення ціни», - сказав О.МЕЛЬНИЧЕНКО.
При цьому він зазначив, що в лічені дні дана компанія знизила ціни, що стало пом`якшувальним чинником під час ухвалення рішення про накладення суми штрафу на компанію.
Також О.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що на сьогодні комітет продовжує розслідування справ по 8 торговим мережам за порушенні антиконкурентного законодавства на ринках торгівлі лимонами, часнику та цибулі.
Голова АМК зазначив, що рішення у цих справах буде ухвалено в грудні-січні 2010 р.
Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України почав розгляд дев`яти справ проти торгових мереж і гуртових постачальників за антиконкурентні дії на ринках торгівлі лимонами, часником і цибулею. Про це повідомив О.МЕЛЬНИЧЕНКО 19 листопада на прес-конференції в Києві
Раніше АМК порушив справу за фактом необґрунтованого підвищення цін на території України на часник, цибулю та лимони. Крім того, комітет також почав співпрацю з супермаркетами у цій справі.