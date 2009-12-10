«Оболонь» зацікавлена у розвитку співпраці з країнами Африки

ЗАТ «Оболонь» у партнерстві з громадською організацією «Дім Африки» має намір активно розвивати співпрацю з країнами африканського континенту. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії “Оболонь”.

Зазначають, що зовнішньоекономічна діяльність є одним із головних пріоритетів компанії. Починаючи ще з 1989 року, коли перша партія вітчизняного пива потрапила до Англії, «Оболонь» постійно розширює закордонні ринки збуту і підтверджує статус експортера пива №1 в Україні. У 2008 році для іноземних споживачів виготовлено 26,4 млн. дал пива, а частка компанії у загальному експорті пива перевищила 75%.

Нині «Оболонь» здійснює поставки у понад 30 країн світу, зокрема, Росію, Білорусь, Молдову, Німеччину, Великобританію, США, Францію, В’єтнам, Ізраїль, Канаду тощо. Крім пива, за кордоном користуються успіхом безалкогольні напої компанії, наприклад, «Живчик».

“Раніше «Оболонь» вже мала успішний досвід пробних поставок пива до Африки. Хоча традиційно у країнах Африки спостерігався недостатній рівень споживання пива, «Оболонь» вбачає великий потенціал для збільшення присутності брендів компанії на спекотному континенті. Тому налагодження співпраці з ГО «Дім Африки» для компанії є одним із важливих кроків у розширенні експортних ринків”, - йдеться в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 6 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.