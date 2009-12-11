Відновлюють рух пішоходів через українсько-словацький кордон

Сьогодні відновлюється рух пішоходів і велосипедистів у прикордонних пропускних пунктах „Убля – Малий Березний” та „Вельке Слеменце – Малі Селменці” через українсько-словацький державний кордон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, словацька сторона у зв’язку із загостренням епідемії грипу в Україні відповідними урядовими рішеннями від 3 та 8 листопада закрила ці два пункти пропуску на спільному кордоні.

За результатами проведеної роботи МЗС України 29 листопада, відповідно до рішення Міністерства охорони здоров’я та Міністерства внутрішніх справ Словаччини, було відновлено роботу пункту „Убля – Малий Березний” для індивідуального легкового автотранспорту і вантажних автомобілів загальною масою до 3,5 тонн.

Відповідно до постанови цряду Словацької Республіки від 9 грудня №4331/2009 прийнято рішення про відновлення з 11 грудня руху пішоходів та велосипедистів на прикордонних пропускних пунктах „Убля – Малий Березний” (з 7.00) та „Вельке Слеменце – Малі Селменці” (з 8.00).