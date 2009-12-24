У жителя Луцька вилучили 3 тис. контрабандних троянд

Три тисячі троянд намагався незаконно ввезти в Україну 32-річний житель Луцька.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, чоловік учора ввечері повертався з Польщі через пункт пропуску «Устилуг», що у Волинській області. Його мікроавтобус «Фольксваген» вивели із загального потоку для поглибленої прикордонно-митної перевірки. Виявлені в транспортному засобі коробки з квітами вилучили.

Конфіскат, оцінений у понад 22,5 тис. грн., передали в митницю.