«Укрзалізниця» збільшила число додаткових потягів на зимові свята

Залізниці України продовжують роботу над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і різдвяних свят і додали ще 3 додаткові потяги на цей період, довівши їх загальну кількість до 50, станом на 28 грудня.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Зокрема, 15 потягів призначила Південно-Західна залізниця; 14 — Придніпровська; 7 — Одеська; 5 — Південна, 5 — Львівська; 4 — Донецька.

Крім того, 20 потягів (з них 3 - транзитних) призначили російські залізничники.

Одеська залізниця призначила додаткові потяги на напрямах Миколаїв-Київ, Одеса-Харків, Одеса-Львів, Херсон-Львів, Одеса-Ужгород, Одеса-Київ, Київ–Івано-Франківськ; Придніпровська залізниця - на напрямах Євпаторія-Москва, Бердянськ-Москва, Феодосія-Москва, Сімферополь-Москва, Сімферополь-Київ-Сімферополь, Дніпропетровськ-Львів, Сімферополь-Київ-Дніпропетровськ-Запоріжжя, Сімферополь-Ужгород, Сімферополь-Львів; Південно-Західна залізниця — Київ-Сімферополь, Київ-Ужгород, Київ-Львів, Київ-Чоп, Київ-Москва, Київ–Івано-Франківськ; Донецька залізниця – Луганськ-Київ, Донецьк-Київ, Дебальцеве-Київ-Луганськ, Ясинувата-Київ-Донецьк, Південна залізниця – Харків-Сімферополь, Харків-Київ, Харків-Ужгород, Харків-Севастополь і Харків-Сімферополь; Львівська залізниця - Львів–Київ–Івано-Франківськ, Київ-Львів; Івано-Франківськ–Київ–Львів.