Залізничники пропонуватимуть пасажирам шампанське і фрукти
17:28, 28 грудня 2009Права споживачів
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У новорічну ніч
Львівські залізничники у новорічну ніч пропонуватимуть своїм пасажирам святкове шампанське і фрукти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської залізниці.
Згідно з повідомленням, для тих, хто подорожуватиме у новорічну ніч, львівські залізничники приготували святкове меню, великий вибір шампанського і вин, солодощі, цукерки і фрукти. У вагонах-ресторанах оновлено меню, а також пропонується особливе меню для тих, хто навіть у святкову ніч буде постити.
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