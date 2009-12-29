Міжнародна організація праці (МОП) відзначає позитивні тенденції на ринку праці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу національний координатор МОП в Україні Василь КОСТРИЦЯ.

Він повідомив, що за результатами аналізу, проведеного МОП, за січень-вересень 2009 року в Україні вперше за три роки відзначено приріст економічно активного населення – майже на 270 тис. осіб за третій квартал. «У нас вперше за три роки відбулося зростання кількості економічно активного населення», – наголосив В.КОСТРИЦЯ.

При цьому він відзначив, що порівняно з даними за 9 місяців 2008 року кількість економічно активного населення за січень-жовтень поточного року зменшилася на 320 тис. осіб.

Крім того, за даними В.КОСТРИЦІ, у третьому кварталі 2009 року кількість працевлаштованих людей віком від 15 до 70 років збільшилося на 290 тис. осіб і за підсумками 9 місяців становить близько 20 млн. 364 тис. осіб.

Рівень безробіття, підрахований за методологією МОП, за підсумками 9 місяців п.р. становив 8,6% серед людей віком 15-70 років, тоді як за підсумками першого півріччя – 9,1%.

Для працездатного населення рівень безробіття за підсумками першого півріччя 2009 року становив 9,9%, за підсумками 9 місяців п. р. – 9,4%, тоді як в докризовий період цей показник становив 6% і 6,5% відповідно.

За словами В.КОСТРИЦі, відновлення на ринку праці України при збереженні тенденцій, відзначених за підсумками 9 місяців 2009 року, можна очікувати через 2-2,5 роки після закінчення кризи. Водночас національний координатор МОП в Україні наголосив, що результати аналізу ринку праці за четвертий квартал в Україні можуть трохи відрізнятися в гірший бік через сезонні причини.