МОП відзначає позитивні тенденції на ринку праці України
Кількість працевлаштованих збільшується
Міжнародна організація праці (МОП) відзначає позитивні тенденції на ринку праці України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу національний координатор МОП в Україні Василь КОСТРИЦЯ.
Він повідомив, що за результатами аналізу, проведеного МОП, за січень-вересень 2009 року в Україні вперше за три роки відзначено приріст економічно активного населення – майже на 270 тис. осіб за третій квартал. «У нас вперше за три роки відбулося зростання кількості економічно активного населення», – наголосив В.КОСТРИЦЯ.
При цьому він відзначив, що порівняно з даними за 9 місяців 2008 року кількість економічно активного населення за січень-жовтень поточного року зменшилася на 320 тис. осіб.
Крім того, за даними В.КОСТРИЦІ, у третьому кварталі 2009 року кількість працевлаштованих людей віком від 15 до 70 років збільшилося на 290 тис. осіб і за підсумками 9 місяців становить близько 20 млн. 364 тис. осіб.
Рівень безробіття, підрахований за методологією МОП, за підсумками 9 місяців п.р. становив 8,6% серед людей віком 15-70 років, тоді як за підсумками першого півріччя – 9,1%.
Для працездатного населення рівень безробіття за підсумками першого півріччя 2009 року становив 9,9%, за підсумками 9 місяців п. р. – 9,4%, тоді як в докризовий період цей показник становив 6% і 6,5% відповідно.
За словами В.КОСТРИЦі, відновлення на ринку праці України при збереженні тенденцій, відзначених за підсумками 9 місяців 2009 року, можна очікувати через 2-2,5 роки після закінчення кризи. Водночас національний координатор МОП в Україні наголосив, що результати аналізу ринку праці за четвертий квартал в Україні можуть трохи відрізнятися в гірший бік через сезонні причини.