У Криму молоко, сир та яйця подорожчали майже на 8%

На споживчому ринку Автономної Республіки Крим у грудні 2009 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 1,1%.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в АРК.

Згідно з повідомленням, найбільше подорожчання зафіксоване на молоко, сир і яйця (на 7,8%) овочі (4,0%). На 2,3-1,3% зросли ціни на цукор, джем, мед, шоколад і кондитерські вироби, рибу і продукти з риби, масло і жири.

Водночас, в грудні в Криму подешевшали фрукти (на 6,6%), м`ясо та м`ясопродукти (1,0%).

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,5%, зокрема алкогольні напої подорожчали на 0,6%, тютюнові вироби – на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, на споживчому ринку Автономної Республіки Крим в листопаді 2009 р. ціни на продукти харчування і безалкогольні напої збільшилися на 1,8%. У грудні 2009 р. по відношенню до попереднього місяця індекс інфляції (індекс споживчих цін) в Криму склав 100,6%, за 2009 рік - 114,8%.