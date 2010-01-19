Німець виграв у лотерею майже 12 млн. євро

Житель землі Баден-Вюртмеберг виграв у лотерею "6 з 49" 11,8 мільйона євро, повідомляє FAZ. Йому пощастило правильно вгадати шість чисел 6, 7, 12, 17, 18, 34 і лише у нього остання цифра номера ігрового талона збіглася з суперчислом 4.

Ще три особи, які вгадали шість чисел, але яким не "поталанило" з суперчислом, одержали по 1,8 мільйона євро. 116 осіб, ті, що вгадали п`ять чисел і спеціальне додаткове число, одержали по 12,3 тисячі євро.

Як передає Лента.ру, німець, який зірвав джекпот, давно вже грає в лотерею. У нього є спеціальна карта клієнта лотереї, на яку найближчим часом йому і буде перераховано виграш.