Названо автомобіль Європи, що найкраще продається
За підсумками 2009 року
За підсумками 2009 року автомобілем Європи, що найкраще продається, став Volkswagen Golf. За 12 місяців європейці придбали 571 тисячу 838 машин цієї моделі, що на 23,9% більше, ніж роком раніше, передає Лента.ру.
Друге місце у рейтингу, складеному аналітичною компанією JATO Dynamics, посідає Ford Fiesta: у 2009 році попит на цю модель зріс на 44% - до 472 тисяч 91 автомобіля. Третє місце отримав Peugeot 207 (367,1 тисячі машин) - продаж впав на 9,7%.
Рейтинг автомобілів Європи, що найкраще продаються:
VOLKSWAGEN GOLF
FORD FIESTA
PEUGEOT 207
RENAULT CLIO
VOLKSWAGEN POLO
OPEL/VAUXHALL CORSA
FORD FOCUS
FIAT PANDA
FIAT PUNTO
OPEL/VAUXHALL ASTRA.
У рейтингу марок перше місце з продажу утримав концерн Volkswagen, який реалізував за рік 1,64 мільйона машин. Далі йдуть Ford (1,288 мільйона автомобілів) і Renault (1,087 мільйона штук). Четверте і п`яте місце за підсумками року посіли Opel і Fiat (1,057 і 1,009 мільйона машин за 12 місяців).
За підрахунками JATO, всього у 2009 році в Європі бути реалізовано 14,357 мільйона автомобілів, що всього на 0,7 відсотка менше, ніж у 2008 р. Тим часом, за даними Асоціації європейських автовиробників (ACEA), за минулий рік ринок скоротився на 1,6%.