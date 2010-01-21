Підприємство «Оболоні» визнали одним із лідерів екології

15 січня 2010 року у Києві підвели підсумки загальноукраїнського проекту «Екологія, довкілля та природокористування в Україні». Лауреатом у номінації «Лідер галузі» стало одне із підприємств корпорації «Оболонь» - ДП «Красилівське», розташоване у Хмельницькій області. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії «Оболонь».

Конкурс, проведений Міністерством охорони навколишнього середовища та профільним комітетом Верховної Ради, визначив серед вітчизняних підприємств ті, які серйозно ставляться до проблем навколишнього середовища і дбають про мінімізацію свого впливу на довкілля. Почесне місце у цьому списку посіло ДП ЗАТ «Оболонь» «Красилівське», яке не тільки є флагманом промисловості регіону, але й прикладом дружнього ставлення до природи та екології.

Підприємство спеціалізується на випуску безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної та питної води, асортимент яких нараховує понад 30 найменувань. Новітні технології виробництва забезпечують високу якість продукції, а також мінімізують вплив на довкілля.

«Підприємство знаходиться в екологічно чистій зоні, де немає великих промислових об`єктів. Ми приділяємо постійну увагу збереженню екологічної чистоти регіону, створенню здорових умов праці для колективу. Наприклад, водопостачання здійснюється з артезіанських свердловин під постійним гідрогеологічним наглядом за режимом водокористування. Для приготування напоїв вода проходить багатостадійну підготовку, яка не передбачає застосування хімічних реагентів. Починаючи зі стадії проектування, усі виробничі процеси спрямовані на зменшення утворення відходів, їхнє вторинне використання або утилізацію та переробку», - зазначив директор ДП ЗАТ «Оболонь» «Красилівське» Валерій ПЕЙКО.

Крім цього, на підприємстві успішно впроваджені сертифіковані системи управління у відповідності до міжнародних стандартів ISO 9001:2001 та ISO 22 000:2005, що гарантує найвищий рівень якості продукції та виробничих процесів.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» - провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 8 підприємств у регіонах України. Основні бренди: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.