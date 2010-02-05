Пивоварню «Оболонь» за 2009 рік відвідало майже 10 тисяч осіб

Головний пивзавод компанії «Оболонь», який знаходиться в м.Києві, залишається цікавим для відвідувачів. У 2009р. на екскурсіях підприємства побувало майже 10 тисяч осіб. Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

Цікаво, що с початку проведення таких екскурсій – з 2001 року загалом підприємство відвідало майже 100 тисяч осіб.

В компанії зазначають, що досі багато споживачів не знають, як саме виготовляється пиво. Саме для того, щоб розвінчати різні домисли про технологію виробництво пива, компанія «Оболонь» проводить екскурсії, які мають на меті донести до споживачів особливості броварського мистецтва. Під час візитів на завод гості крок за кроком ознайомлюються з технологією виробництва пива, починаючи з детального опису складників та закінчуючи розливом у пляшки.

Фахівці компанії «Оболонь» вважають, що інформування широкого загалу споживачів про пиво та його складові дозволить запобігти негативним чуткам про штучні добавки чи порушення класичної технології пивоваріння. Екскурсії на найбільший у Європі пивоварний завод дають можливість на власні очі побачити усі етапи приготування пива. Адже технологія виготовлення хмільного напою нічим не відрізняється від технології передових чеських та німецьких пивоварень.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Оболонь» – провідний національний виробник пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв, мінеральної води. До складу корпорації входять головний завод у Києві та 9 підприємств у регіонах України.

Основні бренди: «Оболонь», «Magnat», «Bitburger», «hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозора». Продукція компанії експортується у 33 країни світу.