У Києві вартість житла у січні знизилася на 0,7%

Середня вартість житла на первинному ринку Києва в січні поточного року знизилася на 0,7% – до 14,909 тис. грн./кв. м (1863 дол.), повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Згідно з повідомленням, у січні п.р. вартість квартир у будинках економ-класу знизилася на 0,8% – до 10,077 тис. грн./кв. м (1260 дол./кв. м), у будинках бізнес-класу – збільшилася на 1,1%, до 14,631 тис. грн./кв. м (1829 дол./кв. м), квартири преміум-класу знизилися на 1,8% – до 23,987 тис. грн./кв. м (2998 дол./кв. м).

За даними аналітиків порталу, на сьогодні більш як 59% житлових об`єктів, що реалізуються на первинному ринку, заплановані до здачі до кінця поточного року, а 6% – у 2011 році.

За підсумками січня вартість квартир була збільшена на п`яти об`єктах: одному об`єкті економ-класу – на 250 грн./кв. м, на двох об`єктах бізнес-класу – на 500-1000 грн./кв. м і двох об`єктах преміум-класу – на 3000-4000 грн./кв. м.

Водночас на дев`яти об`єктах ціни були знижені: у 7 будинках економ-класу – на 100-1500 грн./кв. м, на одному об`єкті бізнес-класу – на 400 грн./кв. м, на одному об`єкті преміум-класу – на 5000 грн./кв. м.

За даними фахівців, у січні п.р. було відновлено або розпочато продаж квартир на шести об`єктах: 4 – економ-класу, 1 – бізнес-класу і 1– преміум-класу.

Аналітики порталу також відзначили, що кількість пропозицій квартир минулого місяця на первинному ринку житла Києва зменшилася на 2,2% порівняно з груднем і становила 961 квартира.

Як зазначається в аналітичному звіті, середня вартість 1 кв. м житла економ-класу у введених в експлуатацію будинках в січні 2010 року становила 10,944 тис. грн./кв. м, що дорожче, ніж в об`єктах, що будуються, введення яких заплановане в 2010 і 2011 роках, на 9,8% і 15,2% відповідно.

При цьому середня вартість 1 кв. м житла бізнес-класу у зданих в експлуатацію об`єктах становила 15,785 тис. грн./кв. м, що дорожче, ніж в об`єктах, що будуються, введення яких заплановано в 2010 і 2011 роках, на 9,5% і 25,5% відповідно.

Водночас середня вартість 1 кв. м житла преміум-класу у введених в експлуатацію будинках в січні п.р. становила 26,147 тис. грн./кв. м, що дорожче , ніж в об`єктах, що будуються, і введення яких заплановано на 2010 і 2011 роках, на 9% і 22% відповідно.

За даними порталу, в січні 2010 року до продажу пропонувалися квартири в 130 об`єктах 63 операторів первинного ринку загальною площею близько 95,4 тис. кв. м. Серед квартир, що реалізуються, є як квартири в об`єктах незавершеного будівництва, так і квартири у вже зданих в експлуатацію будинках.