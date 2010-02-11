У Відні сьогодні - знаменитий Оперний бал

Традиційний 54-й Оперний бал, який проводиться у Віденському державному оперному театрі з 1877 року і вважається головною подією бального сезону в Австрії, відбудеться в ніч з четверга на п`ятницю у Відні.

Незважаючи на світову фінансово-економічну кризу, квитки на бал вже давно розпродано, передає РІА «Новости». Їх ціна коливається від обов`язкових 230 євро за вхід і до 17 тисяч євро за місце в ложі.

"Особливо швидко розійшлися квитки за столами (ціна від 160 євро плюс вхідний квиток)", - повідомила організатор балу Дезіреє ТРАЙХЛЬ-ШТЮРГХ. Проте, незважаючи на це, за її словами, кількість бажаючих у списку постійно зростає. Люди все ще сподіваються, що в останню мить хто-небудь відмовиться.

На майже 5,5 тисяч гостей нинішнього Оперного балу, серед яких будуть керівництво країни, провідні політики і бізнесмени, очікує, за даними організаторів, цілий ряд сюрпризів. Найважливіше нововведення цього року - вперше в рамках балу буде організована дискотека з сучасною музикою.

Головною ж подією балу стане виступ як соліста директора Віденської державної опери Іоана ХОЛЕНДЕРА, який влітку залишає свій пост. За даними організаторів, на відкритті балу 13 солістів Віденської опери виконають 14 арій. Чотирнадцятим виконавцем стане сам І.ХОЛЕНДЕР.

Віденський державний оперний театр напередодні перетворився на гігантський танцмайданчик. Над переобладнанням театру впродовж кількох днів працювали 650 робочих.

За традицією, Оперний бал відкриється танцем дебютантів - молодих людей не молодше 17 і не старше 24 років. 160 пар для цього торжества було відібрано на конкурсній основі. Дівчата будуть в довгих білосніжних платтях, прикрашених рожевими квітами, хлопці - у фраках.

Потім відбудеться концерт. Основна музична тема нинішнього балу - твори відомих композиторів - австрійського Густава Малера і польського Фредеріка Шопена.

Після виступу артистів з вуст церемоніймейстера прозвучить заповітне: "Вальсують всі!". І розпочнеться бал. Танці триватимуть до ранку.

Спокій і безпеку гостей Віденського оперного балу оберігатимуть 500 поліцейських. Будівлю опери оточать, а пропускати до неї з 19.00 за місцевим часом почнуть тільки гостей балу. За даними поліції, цього року у зв`язку з Оперним балом не планується ніяких демонстрацій, наприклад, антиглобалістів. Проте про всяк випадок поліцейські будуть напоготові.