У Чернівцях виявили нелегальний цех з виробництва побутової хімії

У Чернівцях працівники податкової міліції виявили підпільний цех з виробництва побутової хімії, продукція якого реалізовувалася на Буковині та за її межами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні податкової міліції ДПА в Чернівецькій області, власник підпільного цеху, житель Чернівців розгорнув нелегальне виробництво в покинутому корпусі заводу. На момент появи правоохоронців цех працював на повну потужність, однак підприємець не зміг чітко пояснити відсутність дозвільних документів на здійснення такого виду діяльності, а також – чому миючі засоби виготовлялися в невідповідних санітарно-епідеміологічних умовах.

Сировину, готову продукцію та обладнання орієнтовною вартістю понад 100 тис. грн. конфісковане.

Приватного підприємця притягнуто до адміністративної відповідальності.