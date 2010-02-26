У Києві набувають чинності нові Правила паркування транспорту

З 1 березня 2010 року набувають чинності нові Правила паркування транспортних засобів, затверджені відповідною постановою Кабінету міністрів України від 3 грудня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Згідно з правилами, після постановки транспортного засобу на паркувальний майданчик відповідно до дорожніх знаків і розмітки, водій зобов’язаний сплатити за паркування шляхом придбання абонементного талону, паркувального талону паркомату або cкориставшись послугою «Мобільне паркування». Водію потрібно також забезпечити можливість проведення перевірки платіжного документу, розташувавши його у лівому нижньому куті лобового скла транспортного засобу», – зазначила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, факт відсутності платіжного документа працівник служби контролю за дотриманням правил паркування КП «Київтранспарксервіс» фіксуватиме за допомогою фотозйомки. Крім того, у цьому випадку на автомобіль встановлюватиметься технічний засіб, що перешкоджатиме його виїзду з паркувального майданчика.

«Працівник служби контролю за дотриманням правил паркування КП «Київтранспарксервіс» зобов’язаний усунути перешкоду для виїзду транспортного засобу з майданчика після сплати водієм суми за паркування та вартості застосування технічного засобу для перешкоджання виїзду автомобіля», – додала директор КП «Київтранспарксервіс» Олена ПОЛІЩУК.