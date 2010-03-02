У Тернополі забракували 25% перевірених хлібобулочних виробів

Впродовж січня-лютого 2010 року ДП «Тернопільстандартметрологія» провело перевірки якості хліба і хлібобулочних виробів під час їх виробництва на 9 підприємствах. Порушення вимог діючої нормативної документації виявили у 8 випадках.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі підприємства.

За повідомленням, було перевірено майже 3 тонни виробів на загальну суму 10,8 тис. грн., з них 763 кг, або 25%, були заборонені до реалізації через порушення вимог нормативної документації. Вартість забракованої продукції перевищила 3 тис. грн.

За виявлені факти реалізації продукції, виготовленої з порушеннями вимог стандартів і чинного законодавства, до восьми перевірених підприємств застосовані штрафні санкції на загальну суму 13 тис. грн. Видано 9 розпоряджень про заборону реалізації 9 найменувань продукції.