ООН оголосила 2011-2020 роки десятиріччям дій за безпеку дорожнього руху

Генеральна асамблея ООН прийняла запропоновану російською делегацією резолюцію, згідно з якою 2011-2020 роки оголошуються десятиріччям дій за безпеку дорожнього руху, передає Бі-Бі-Сі.

Серед заходів, які можуть допомогти знизити число смертей на дорогах, організація згадує використання захисних шоломів і ременів безпеки, створення окремих спеціальних доріжок для велосипедистів і мотоциклістів, боротьбу з пияцтвом за кермом, поліпшення якості доріг.

Приблизно половина з 1,27 млн. осіб, які щороку гинуть внаслідок дорожньо-транспортних пригод, - пішоходи, мотоциклісти і велосипедисти, випливає з доповіді Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ).

Крім того, за даними ВООЗ, дорожньо-транспортні пригоди є головною причиною загибелі дітей віком від 5 до 24 років.

Дослідження також показало, що в країнах, що розвиваються, смертельні випадки на дорогах відбуваються частіше, ніж у розвинених.